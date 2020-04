Mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis Verpackung vergibt die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis in Kooperation mit der Rewe Group zum zweiten Mal eine Sonderauszeichnung, die umweltfreundlichere Verpackungslösungen auszeichnet. Der Preisträger wird im Rahmen der Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises am 4. Dezember 2020 in Düsseldorf bekanntgegeben. "Deutschland ist noch immer das Land in Europa, das am meisten Verpackungsmüll produziert", erklärt Stefan Schulze-Hausmann, Initiator des Deutschen Nachhaltigkeitspreises. "Wenn wir Umwelt und Ressourcen schonen wollen, müssen Abfälle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...