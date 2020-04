Und nochmal ein beachtlicher Satz nach vorne: Am Dienstag arbeitet sich der DAX weiter emsig voran und klettert bis zum Mittag auf rund 10.480 Punkte. Bereits gestern hatte der DAX rund 5,8 Prozent zugelegt und die Marke von 10.000 Punkten überwunden. Heute bewegt sich der deutsche Leitindex komfortabel darüber und steigt in der Spitze bis auf 10.590 Punkte. Damit notiert der DAX so hoch wie seit dem 11. März nicht mehr. Zudem hat sich der DAX von seinem Corona-Tief Mitte März bei 8.255 Punkten ...

