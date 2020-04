Die Stuttgarter Derivateanleger kaufen heute sehr stark einen Knock-out-Call auf den Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec (WKN MF5GHS). Die Finanzanalysten der Deutschen Bank hatten das Kursziel von 140 Euro auf 116 heruntergenommen. Ihre Beurteilung bleibt jedoch bei "Kaufen". Carl Zeiss Meditec vermeldete in der letzten Woche, dass eine verlässliche Prognose aufgrund des Coronavirus derzeit nicht möglich ist. Die Aktie notiert am Mittag mit 92 Euro etwas mehr als ein Prozent im Plus. Auf den ...

