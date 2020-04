Zürich (awp) - Die Aktionäre von Tecan haben am Dienstag an der Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Die Generalversammlung wurde zwar zum angekündigten Termin durchgeführt, jedoch am Sitz der Gesellschaft ohne persönliche Präsenz der Aktionäre. Diese stimmten u.a. der Erhöhung der Dividende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...