Mit der Hoffnung auf ein Nachlassen der Corona-Pandemie hat der deutsche Aktienmarkt seinen Erholungskurs am Dienstag etwas langsamer fortgesetzt. In der Spitze legte der DAX noch um mehr als fünf Prozent zu, reduzierte seine Gewinne zum Schluss allerdings auf 2,8 Prozent und landete bei 10.356,70 Punkten. Am Vortag hatte er noch um fast sechs Prozent zugelegt.Auch an der Wall Street geht die Erholung vom Vortag mit gebremstem Tempo weiter. Die wichtigsten Aktienindizes ziehen am Dienstag zwischen ...

