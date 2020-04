1: Sicherer Stopp

Das Ventil Cross Check CC4 von Ross wird zum sicheren Ansteuern und Stoppen von Zylindern eingesetzt. Es handelt es sich dabei um ein redundantes 5/3-Wege-Ventil mit externer Überwachung. Wenn eine Maschine in den sicheren Zustand gehen soll, müssen häufig alle Bewegungen schnellstmöglich gestoppt werden. Um Zylinder sicher zu stoppen, gab es bisher nur zwei Möglichkeiten: mit Kolbenstangen-Klemmungen, welche einen vergleichsweise großen Bauraum erfordern, oder über extern überwachte, redundante Rückschlagventile, was in Summe eine komplexe Integration von bis zu fünf Ventilen bedeutet. Das CC4 ersetzt in Summe diese fünf Ventile. Dies reduziert nicht nur die Komponentenkosten, sondern vereinfacht auch die Installation und Fehlersuche. Weil weniger Komponenten vorhanden sind, und aufgrund der robusten Sitzventilkonstruktion wird die Systemleckage minimiert.

2: Für sichere Reaktoren

Die Sicherheitsventile 355 und 455 von Goetze werden nun auch in den Nennweiten von DN 15 bis DN 100 angeboten. Sie zeichnen sich durch eine durchgängig hohe Leistung über den kompletten Nennweitenbereich aus. Die Flansch-Sicherheitsventile öffnen vollständig innerhalb einer Drucksteigerung von maximal fünf Prozent und führen damit mit stabiler Funktion die Leistung ab. Vor allem im Anlagenbau in der Chemietechnik zeichnet sich das Sicherheitsventil durch die Reaktion bei schnell ansteigenden Drücken aus. So kann es bei chemischen Reaktoren ohne entsprechende Absicherung dazu kommen, dass die Drücke über die kurzzeitig erlaubten Drucksteigerungen von 10 % überschwingen. Die Flanschventile sichern Anlagen über alle Nennweiten hinweg im Druckbereich von 0,2 bis 40 bar. Besonderes bei großen Nennweiten stellt die anfallende Revision einen großen Handlungsbereich dar. Durch die hohen Anschaffungskosten bei Ventilen dieser Größenordnung sind Revisionen sinnvoll und notwendig. Daher hat der Hersteller bei der Entwicklung der Baureihen 455 und 355 besonderen Wert auf die einfache Wartung der Armaturen gelegt.

3: Entleeren, dosieren, befüllen

Das Solivalve-100-Doppelkegelsystem von Hecht ermöglicht ein vollautomatisches, kontaminationsarmes sowie geschlossenes Entleeren und Dosieren von pulverförmigen Schüttgütern mit einem OEL-Wert von 10 bis 100 µg/m³. Dabei werden spezielle Big Bags mit Verschlusskegel (Solibag) eingesetzt. Das universelle Passiv-Solivalve-Design ermöglicht das Befüllen und Entleeren von Big Bags, Containern, Fässern oder Säcken durch ein und dieselbe Docking-Einheit. Teure und komplizierte Doppel-Absperrklappen werden so vermieden, ebenso eine Kegelventil-Technik, die den Anschluss proprietärer Big Bags verlangt. Das Doppelkegelsystem ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...