Zürich (awp) - Die Cybersecurity-Firma Wisekey schlägt der Generalversammlung zwei neue Mitglieder zur Wahl in den Verwaltungsrat vor. Die Generalversammlung selbst findet wie geplant am 15. Mai statt, allerdings ohne physische Präsenz der Aktionäre, wie Wisekey am Mittwoch mitteilte. Die Aktionäre werden gebeten, ihre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...