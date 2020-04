Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben mit Blick auf die Coronavirus-Krise am Mittwoch zunächst eher vorsichtig. Kurz vor Xetra-Handelsstart wurde der DAX -0,71% am Morgen etwa 1,3 Prozent unter Vortagsschluss bei nun 10.230 Punkten taxiert. Zur Wochenmitte schauen die Investoren vor allem auf die Anzahl der Coronavirus-Neuinfektionen sowie der neuen Todesopfer durch die davon ausgelöste Lungenkrankheit ...

