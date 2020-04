Die Dermapharm Holding SE (ISIN: DE000A2GS5D8) mit Sitz in Grünwald will eine Dividende in Höhe von 0,80 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2019 an die Aktionäre ausschütten. Damit soll die Dividende um 3 Eurocent angehoben werden (Vorjahr: 0,77 Euro). Beim derzeitigen Aktienkurs von 36,75 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite auf Basis der geplanten Dividende bei 2,18 Prozent. Die Hauptversammlung ...

