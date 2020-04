Die Aktien von CTS Eventim, einem Unternehmen für Ticketing und Live-Entertainment mit Sitz in München, gingen am Freitag mit einem Abschlag von 3,92% bei 38,68 Euro mit einer langen roten Tageskerze aus dem Handel. Die Papiere könnten vor einer neuen Abwärtswelle stehen. Nachdem die vorherige Short-Position am Vortag ausgestoppt wurde, bietet sich eine neue Short-Position an. Der Bereich für den Short-Einstieg bleibt weiterhin zwischen 38,70 und 40,00 Euro. Der Stopp ebenfalls bei 42,70 und das ...

