Die Aktien der Lufthansa steuern am Mittwoch auf den dritten Gewinntag in Folge zu. Die wirtschaftliche Lage und die Einschätzung der Analysten hat sich jedoch nicht verbessert.Nach dem Kurssprung um fast 9 Prozent am Montag und einer robusten Entwicklung am Dienstag rückten die Lufthansa-Aktien +2,29%zur Wochenmitte nochmals um 2,3 Prozent vor. Sie gehörten so zu den wenigen Gewinnern im DAX -0,62%, ...

