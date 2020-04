Hier die Partner-Info zu Wertpapiern-Aufträge zu Ostern: "Am Karfreitag, 10. April 2020, haben sämtliche Börsen in Europa und Amerika geschlossen. Am Ostermontag, 13. April 2020 bleiben sämtliche Börsen in Europa geschlossen. Aus diesen Gründen findet am Karfreitag und Ostermontag generell keine Auftragsweiterleitung an die Börsen statt. Auch der außerbörsliche Handel steht an diesen Tagen nicht zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass Wertpapier-Aufträge die zwischen Donnerstag, 09. April 2020 nach Börseschluss und Montag, 13. April 2020 bis Börseschluss erfasst werden, erst am Dienstag, 14. April 2020 an die jeweiligen Börsen weitergeleitet werden." Unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2, die ...

