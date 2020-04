Alle Ampeln auf Gelb. Aufmerksamkeit in jeder Pore. Interpretation von fast allem. Kritik als Instrument zum Wissen erkannt. Wir leben in stürmischen Zeiten. Keine Frage, unsere Welt wird zumindest für die kommenden Monate eine Andere werden. Beim Gedanken an all das, was uns gerade als anpassungsnotwendig erreicht, schwirrt einem der Helm. Nicht die aktuellen Umstände an die wir uns anzupassen haben, ob Home Office oder nicht, Hamsterkäufe oder nicht, Besuchsverbote, Maskenirrsinn oder Kommunikationsspiralen, es ist in erster Linie der Gedanke daran, wie es in Zukunft weiter gehen wird. Unsere Rolle in den Kapitalmärkten ist noch einen Grad schwieriger, denn wir haben um unseren Job auch richtig zu machen, uns in Gedanken zu üben wohin uns das alles ...

