Das staatliche Hilfspaket für TUI ist gesichert und Anlegern jubeln. Die Aktie des Touristikkonzerns kennt kein Halten und legt in nur drei Tagen 23 Prozent zu.Ein Kredit in Höhe von 1,8 Milliarden Euro kann nun von der staatlichen Förderbank KfW an TUI fließen. Der entsprechende Vertrag mit der KfW ist unterschrieben und hat zunächst eine Laufzeit bis Oktober 2021, die sich bis Juli 2022 verlängern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...