Der DAX kommt deutlich ins Stocken und verliert etwas an Impulsivität. Wir müssen von einer Gegenbewegung ausgehen und sogar mit einplanen, dass der Index sein Hoch in Welle 1 in Braun bereits ausgebaut hat, weshalb wir gestern auch einen Teilverkauf vorgenommen haben. Wir verkauften gestern 25% unserer Position mit 851Punkten Gewinn. Unter 9620 Punkten müssen wir davon ausgehen, dass der Index sein Hoch in Welle 2 in Braun ausgebaut hat und sich auf dem Weg in Richtung 9300 Punkte befindet. Der ...

