Die jährliche Flagship-Konferenz der Raiffeisen Centrobank AG (RCB), die traditionell in Zürs am Arlberg stattfindet, wurde heuer zum ersten Mal als digitale Investorenkonferenz von 30.03 bis 02.04 veranstaltet. Aufgrund der aktuellen Restriktionen rund um das Coronavirus wurden die persönlichen Einzel- und Kleingruppengespräche in virtuelle Conference Call-basierte Meetings umgewandelt. Mehr als 50 führende börsengelistete Unternehmen aus Österreich, Osteuropa und Russland haben 130 internationalen und lokalen Investoren wie Asset Managers, Fonds, Pensionskassen und Versicherungen einen umfassenden Überblick über die potenziellen Auswirkungen, Herausforderungen und die ersten Reaktionen auf die Covid-19-Krise gegeben. Klaus della Torre, ...

