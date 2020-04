Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Amag -0,36% auf 28, davor 8 Tage im Plus (17,57% Zuwachs von 23,9 auf 28,1), Pierer Mobility AG -5,13% auf 29,6, davor 8 Tage im Plus (20% Zuwachs von 26 auf 31,2), voestalpine -3,01% auf 19,145, davor 7 Tage im Plus (11,4% Zuwachs von 17,72 auf 19,74), Flughafen Wien -1,1% auf 26,85, davor 5 Tage im Plus (15,53% Zuwachs von 23,5 auf 27,15), Petro Welt Technologies +1,29% auf 1,97, davor 5 Tage im Plus (10,36% Zuwachs von 1,79 auf 1,97), Verbund -1,13% auf 38,64, davor 4 Tage im Plus (20,47% Zuwachs von 32,44 auf 39,08), Frequentis +5,63% auf 17,64, davor 4 Tage im Plus (17,6% Zuwachs von 15 auf 17,64), Addiko Bank -0,24% auf 8,48, davor 4 Tage im Plus (11,58% Zuwachs von 7,6 auf 8,48), Rosgix +0,17% auf 2671,52, davor 4 Tage im Minus (-1,98% Verlust von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...