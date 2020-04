Das Schweizer Bankhaus Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530) will die angekündigte Dividende von 0,2776 Franken nach einer Aufforderung der Schweizer Finanzmarktaufsicht in zwei Tranchen ausschütten. So soll der diesjährigen Generalversammlung eine Dividende von 0,1388 Franken vorgeschlagen werden. Die zweite Tranche über ebenfalls 0,1388 Franken soll dann im Herbst 2020 ausgeschüttet werden. Hierüber soll dann eine außerordentliche Generalversammlung abstimmen. Auch ...

