Der französische Entsorgungskonzern Suez S.A. (ISIN: FR0010613471) will seinen Aktionären für das Jahr 2019 nun eine Dividende in Höhe von 0,45 Euro je Aktie ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Gegenüber dem ursprünglich geplanten Vorschlag (0,65 Euro) ist dies eine Kürzung um 34 Prozent. Der Vorstand will für die Dauer der Ausgangssperren 25 Prozent seiner Gehälter spenden. Beim derzeitigen Aktienkurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...