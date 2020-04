In unserer gestrigen Analyse Adidas: Neues Kaufsignal im Anflug? hatten wir bereits über die aktuelle charttechnische Situation der Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) berichtet. Tatsächlich war es dann im weiteren Verlauf so weit, der Kurs kletterte im Hoch auf 216,70 Euro und löste somit das Kaufsignal aus. Am heutigen Handelstag kann sich dieser Trend sofort weiter fortsetzen: Nach einer Eröffnung bei 221,20 klettert Adidas zur Stunde bis auf ...

