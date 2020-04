Nach den starken Kursgewinnen vom Beginn dieser Woche sind die Aktienindizes zur Wochenmitte in eine Konsolidierung übergegangen. Das ist durchaus bullish zu werten, weil die Kursgewinne so "verdaut" werden und die Bullen Kraft für den weiteren Anstieg sammeln können. Im Dow Jones muss man allerdings vorsichtig sein. Denn dieser Index hat von seinem vorgestrigen Tageshoch rund 1.000 Punkte verloren. Und am Ende ging er sogar unterhalb des Vortagesschlusskurses aus dem Handel. Gestern sah es zwar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...