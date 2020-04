Der Online-Anbieter Shop Apotheke wird mit der jüngsten Entwicklung mehr als zufrieden sein. Auch dank der erhöhten Nachfrage im Zuge der Corona-Krise hat das Unternehmen den Umsatz im ersten Quartal um 33 Prozent erhöht und gleichzeitig seine Jahresprognose angehoben. Der Bedarf an Arzneimitteln und Nahrungsergänzungsmitteln ist zuletzt allgemein gestiegen. Und viele bestellen online, weil sie nicht in die Apotheke gehen wollen oder dürfen. Zudem konnten Marketingkosten eingespart werden, weil das Unternehmen ohnehin ständig in den Medien vertreten ist und die Kunden von sich aus nach Möglichkeiten ...

