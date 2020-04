Einen Traumstart legt heute Infineon hin. So zeigt die Kurstafel für die Aktie einen kräftigen Anstieg von rund zwei Prozent an. Damit ist der Titel in den Gewinnerlisten ganz vorne zu finden. Ist der Weg nach oben dadurch nun frei oder woraus sollten Anleger jetzt besonders achten?

Dieser Tagesgewinn lässt die Bullen aufhorchen. Denn damit nimmt die Aktie die nächste Hürde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...