Ein grüner Donnerstag an der Börse? Alle gieren nach Ostern und Durchatmen nach der Erholung der vergangenen Tage. Zur Orientierung, zur Einreihung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -33,66 Prozent, der DAX bei -22,01 Prozent und der Dow Jones bei -17,89 Prozent. Laut mehreren Quellen steigt ein saudi-arabischer Wealth-Fonds massiv in europäische Öl-Aktien ein. Er habe etwa 1 Milliarde Dollar in die Aktien von Total, Royal Dutch Shell, Eni und Equinor investiert. OMV und SBO hatten zuletzt keine auffälligen Volumina, sind hier auch nicht genannt, aber es schadet nicht, wenn der Sektor comebackt. Dazu besteht für das OPEC-Treffen Hoffnung auf eine Einigung zwischen Russland und Saudi- Arabien. Spekuliert wird über eine Reduzierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...