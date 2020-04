Aktie: Evotec-Aktie zieht durch

Anzeige / Werbung Evotec schafft sich ein neues Geschäftsstandbein: Das Biotechunternehmen setzt dabei auf das zukunftsträchtige Gentherapie-Geschäft und hat dafür als Standort bereits das österreichische Orth an der Donau im Visier. Dort soll den Angaben zufolge künftig ein Team aus mehr als 20 Wissenschaftlern die Forschung und Entwicklung gentherapiebasierter Projekte vorantreiben. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Evotec teilt zudem mit, dass ein erster Auftrag schon an Land gezogen wurde: Der japanische Pharmakonzern Takeda ging eine langfristige Forschungspartnerschaft mit der im TecDax notierten Evotec ein. Takeda will demnach die Allianz zur Beschleunigung seiner eigenen Forschungsprogramme in therapeutischen Bereichen nutzen. Ziel soll den Angaben zufolge die Entwicklung von Medikamenten für die Bereiche Onkologie, seltene Krankheiten, Neurologie und Gastroenterologie sein. Gentherapien gelten als wachstums- und renditestark. Mit ihnen sollen Krankheiten geheilt werden, indem die fehlende oder defekte Version eines Gens in den Zellen eines Patienten durch ein intaktes Gen ersetzt wird. Aktie holt auf Intakt ist auch der jüngste Aufwärtstrend der Evotec-Aktie seit Mitte März. Damit kann sich der Titel deutlich früher von der Corona-Krise erholen als andere deutsche Aktien. Der MACD (Momentum) stützt den kurzfristigen Aufschwung. Die Aufwärtstrendlinie bei rund 21 Euro dient als nächste Unterstützung. Auf der Oberseite ist die obere Begrenzung des mittelfristigen Seitwärtstrends etwas oberhalb von 27 Euro ein mögliches Kursziel. Enthaltene Werte: DE0005664809,US8740602052

