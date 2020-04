Ein billionenschweres Kreditprogramms der US-Notenbank beflügelt die US-Börsen und hat Dow Jones und Co am Donnerstag weiter auf Erholungskurs gehalten.Zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise will die Fed über verschiedene Programme insgesamt bis zu 2,3 Billionen US-Dollar in die Wirtschaft lenken. Damit sollen unter anderem kleinere und mittlere Unternehmen sowie die Kommunen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...