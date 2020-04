Bei der börsennotierten Sanochemia Pharmazeutika AG wurde heute einerseits der Einbringungsvertrag, mit dem wesentliche Teile des Unternehmens der Sanochemia Pharmazeutika AG auf die Sanochemia Pharmazeutika GmbH übertragen wurden sowie andererseits der Anteilskaufvertrag, mit dem die Anteile an der Sanochemia Pharmazeutika GmbH an die EOSS Technologies Holding GmbH, b.e Imaging GmbH und die WiBAG Wirtschaftsdienstleistungs GmbH übertragen wurde, unterfertigt wurden. Beide Verträge sind noch nicht wirksam. Sie bedürfen noch der Genehmigung durch das Insolvenzgericht, wie es heißt.

