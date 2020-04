Die BASF Hauptversammlung kann durch das in diesem Jahr vom Gesetzgeber ermöglichte virtuelle Format innerhalb der für Gesellschaften in der Rechtsform der Societas Europaea (SE) gesetzlich vorgeschriebenen Frist von sechs Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres stattfinden; das Geschäftsjahr entspricht bei BASF dem Kalenderjahr. Aktionäre können Stimmrecht per Briefwahl ausüben Die gesamte Versammlung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...