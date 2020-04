Der EUR Credit Primärmarkt war am gestrigen Tag so gut wie leergefegt. Bank of Nova Scotia stockte einen EUR 750 Mio. Covered Bond (2023) auf EUR 2 Mrd. auf (MS+55 BP). S&P stufte das Emittentenrating des Luftfahrt-Caterers gategroup um ein Notch auf B von B+ hinab. Weiters wurde das Rating auf "credit watch negative" gesetzt. Begründet wurden diese Schritte mit dem erwarteten starken Rückgang des Passagieraufkommens, welches in Folge Druck auf Leverage, Cash-Flows und Liquidität des Unternehmens ausüben wird. Die Swissport Group wurde von S&P um zwei Notch auf CCC bei negativem Ausblick hinabgestuft. Dies deutet laut Ratingagentur auf eine erhöhte Wahrscheinlichkeit einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...