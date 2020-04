In der Karwoche (Kalenderwoche 15, 06.04. bis 09.04.20) stimmen die Corona-Statistiken des Robert Koch-Instituts, die insgesamt eine spürbare Verlangsamung der Virusausbreitung in Deutschland offenbaren, vorsichtig optimistisch. Die Politik wird nach Ostern über das weitere Vorgehen beraten und wichtige Entscheidungen für die Gesellschaft und Wirtschaft treffen. Zahlreiche KMU-Anleihen-Emittenten haben in den vergangenen Wochen auf die Corona-Krise reagiert und die Weichen unternehmensintern auf Krisenabwehrmodus gestellt.

So schlägt die SANHA GmbH & Co. KG vor dem Hintergrund der Corona-Krise ihren Anleihegläubigernein Konzept zur Anpassung der Anleihebedingungen der SANHA-Anleihe 2013/23 (ISIN: DE000A1TNA70) vor, welches u.a. eine dreijährige Verlängerung der Anleihen-Laufzeit sowie eine neu gestaffelte Zinszahlung vorsieht.Die SANHA-Gläubiger sollen zwischen dem 23. und 25. April 2020 in einer Abstimmung ohne Versammlung darüber entscheiden. Das haben die Anleihegläubiger der SeniVita Social Estate AG schon hinter sich und in dieser Woche online die für das Unternehmen dringend benötigte Änderungen der Wandelanleihe 2015/20 (ISIN: DE000A13SHL2) mit großer Mehrheit beschlossen. Die Beschlussvorschläge sehen vor, die Laufzeit der am 12. Mai 2020 zur Rückzahlung fälligen Anleihe um fünf Jahre bis zum 11. Mai 2025 zu verlängern. Neben der Laufzeitverlängerung wird u.a. der Zinssatz der Anleihe von derzeit 6,5 % p.a. auf 8,5 % p.a. erhöht.

Die Deutsche Rohstoff AG sieht sich für die aktuelle COVID-19 Krise und das schwierige Marktumfeld im Öl- und Gasbereich gerüstet. Der Konzern reagiert mit verschiedenen Maßnahmen auf die derzeitigen sehr niedrigen Öl- und Gaspreise und drosselt die Produktion ihrer eigenständig betrieben Erdölförderanlagen. Zugleich nimmt der Vorstand die Prognose für 2020 zurück und überprüft die Dividenden-Ausschüttung. Die Euroboden GmbH kommt ...

