Der Euro-Bund-Future schloss die letzte Handelswoche mit 172,06 Prozentpunkten ab. In der durch Karfreitag verkürzten Handelswoche tendiert der Euro-Bund-Future schwächer. Sein bisheriges Wochenhoch erreichte der Euro-Bund-Future am frühen Montagmittag bei 172,05 Prozentpunkten. Seitdem notiert der Euro-Bund-Future unter den üblichen Marktschwankungen schwächer. Am Dienstagabend fiel er auf sein bisheriges Wochentief bei 170,24 Prozentpunkten. Gegen Mittwochmittag notiert der Euro-Bund-Future bei ...

