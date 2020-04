Aktie: Aroundtown setzt zum Sprung an

Anzeige / Werbung Das operative Ergebnis von Aroundtown für 2019 kann sich sehen lassen: Um 24 Prozent stieg der Gewinn aus dem operativen Geschäft auf 503 Millionen Euro. An dieser Ergebnissteigerung werden die Aktionäre mit einer höheren Dividende beteiligt: sie steigt von 18 auf 28 Cent je Aktie. Dennoch will der Gewerbeimmobilien-Spezialist keinen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr abgeben. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Die Zahlen aus dem Februar waren allerdings ermutigend und würden ohne Auswirkungen der Corona-Krise eine Steigerung wie im abgelaufenen Geschäftsjahr um 24 Prozent signalisieren. Aroundtown ist in verschiedenen europäischen Ländern vertreten und durch die kürzlich erfolgte Übernahme von TLG Immobilien zum größten Büroimmobilien-Anbieter in Europa aufgestiegen. Durch die breite Diversifizierung über Länder, Objekte und Standorte hinweg hofft der Konzern, die Corona-Krise zügig zu überstehen. Aktie im Erholungsmodus Die Aktie von Aroundtown ist bereits dabei, die Krise zu verarbeiten und hat vom Tief aus gesehen bereits fast wieder verdoppelt. Eine Fortsetzung scheint möglich, der Widerstand bei 4,70 Euro wurde locker geknackt, zudem ist der MACD (Momentum) deutlich nach oben gedreht. Das nächste Kursziel auf der Oberseite ist der Widerstand bei 6,85 Euro, knapp oberhalb der Kurslücke (Gap, s. Ellipse) bei rund 6,50 Euro. Auf der Unterseite ist die Marke von 4,70 Euro zur Unterstützung geworden. Enthaltene Werte: LU1673108939

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )