Schönen Ostersonntag!(bzw. -montag oder -dienstag, falls Sie nachlesen)Ich habe mir erlaubt, an diesem Feiertag trotzdem einen Text fertigzustellen. Aber als Nicht-Katholik darf ich mir den Kirchgang auch sparen.Krisenkollektivismus in Gilead Für mich als eifriger Verkehrsteilnehmer war es nur eine Frage der Zeit, bis mich die Polizei im aktuellen Ausnahmezustand einmal einer anlasslosen Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterziehen würde. Es geschah am Gründonnerstag. Ein Polizist deutete uns in der Eichenstraße, vom anderen Fahrstreifen an den rechten Straßenrand zu fahren. Ich reichte meine Papiere aus dem Autofenster und wartete einige Minuten - wahrscheinlich bis alle Selfies mit meinem Führerschein gemacht hatten -, um sie ...

