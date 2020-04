BAER SW - Julius Bär beantragt Aufteilung der Dividendenausschüttung 2019 AIR FP - AIRBUS - Airbus-Chef Guillaume Faury plädiert dafür, so schnell wie möglich den Lockdown zu beenden. Das gehe, ohne den Kampf gegen die Pandemie zu vernachlässigen. (Handelsblatt S. 16) BN FP - Der Danone-Chef Emmanuel Faber warnt in einem Interview vor Verwerfungen auf der ganzen Welt. "Die Corona-Krise kann zu Hungersnöten führen", sagte er. "Lieferketten brechen ab, die Gesundheitssysteme sind überfordert." Nachhaltigkeitsziele seien wichtiger denn je. (FAZ S. 22) CASTELL-BANK - Otto Fürst zu Castell-Rüdenhausen will für das Familienunternehmen keine Staatshilfen in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...