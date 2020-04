Die Schlussdividende für das abgelaufene Geschäftsjahr soll nun auf 50 Cent je Aktie halbiert werden, teilte der Brauer bekannter Marken wie Beck's, Budweiser, Corona und Stella Artois am Dienstag in Leuven mit. Mit diesem Schritt behält der Konzern rund eine Milliarde Euro in der Kasse.Da zudem die Hauptversammlung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...