Der weltgrößte Brauereikonzern Anheuser-Busch InBev (ISIN: BE0974293251) will eine Schlussdividende in Höhe von 0,50 Euro ausschütten. Zuvor waren 1,00 Euro als Schlussdividende geplant. AB InBev zahlt seine Dividenden halbjährlich aus. Eine Zwischendividende (0,80 Euro) wurde bereits im November bezahlt. Mit der Halbierung der Schlussdividende behält das Unternehmen rund eine Milliarde Euro in der Kasse. Damit liegt die Gesamtdividende für das ...

