Die Softing AG (ISIN: DE0005178008) will eine Dividende in Höhe von 0,04 Euro für das Geschäftsjahr 2019 ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde. Dies entspricht der gesetzlichen Mindestdividende, auf welche die Aktionäre Anspruch haben. Ursprünglich war eine Anhebung der Dividende geplant. Im Vorjahr wurden 0,13 Euro ausbezahlt. Beim derzeitigen Kursniveau von 5,68 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite auf Basis der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...