Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Essen (pts007/14.04.2020/10:00) - Auf der Baustelle des INTERHOMES-Wohngebiets wurde am Mittag des 1. April 2020 eine amerikanische Weltkriegsbombe gefunden. Kein Aprilscherz. Nach der Evakuierung von rund 1.500 Anwohnern konnte die Bombe an der Röckenstraße in Essen nach rund drei Stunden erfolgreich entschärft werden.



Bauarbeiter hatten die Fünf-Zentner-Bombe bei Erdarbeiten für das neu entstehende Wohngebiet "Starthomes in Katernberg" zufällig gefunden. Aufgrund eines Aufschlagzünders, der beim Aufprall auf den Boden eine Explosion hätte auslösen können, war eine schnelle Entschärfung erforderlich.



Die Stadt Essen richtete umgehend einen Krisenstab ein. So wurden ab 16 Uhr die Anwohner im direkten Umfeld der Fundstelle in eine Schule evakuiert. Corona-Infizierte wurden gesondert untergebracht. Die Feuerwehr betreute sie und brachte sie im Anschluss wieder in ihre Häuser und Wohnungen zurück.



"Wir sind sehr erleichtert, dass der Bombenfund so glimpflich verlief und die gesamte Evakuierung unter großen Sicherheitsvorkehrungen so erfolgreich durchgeführt werden konnte. Ein großes Dankeschön an die Feuerwehr und Einsatzleitung der Stadt Essen, die die Aktion schnell und souverän geleitet hat", freut sich Frank Vierkötter, Vorstandsvorsitzender der INTERHOMES AG über den guten Verlauf.



Die INTERHOMES AG bietet in Essen-Katernberg seit 2017 insgesamt 67 Reihenhäuser in drei unterschiedlichen Größen zum Kauf an, die sich besonders an junge Familien richten, die sich zum ersten Mal den Traum vom Eigenheim erfüllen wollen. Weitere Angebote des überregional tätigen Bremer Wohnbauträgers im Rhein-Ruhr-Gebiet finden sich in Gelsenkirchen, in Düsseldorf sowie in Köln.



