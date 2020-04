Der US500 gleicht am Dienstag die gestrigen Verluste vollständig aus und versucht die Rallye der letzten Wochen fortzusetzen. In der Woche bis zum 4. April haben 6,606 Millionen Amerikaner einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt. Die Fed kündigte jedoch kurz nach der Veröffentlichung (Donnerstag) weitere Notfallhilfen in Höhe von 2,3 Billionen USD an, sodass die US-Aktien den größten wöchentlichen Gewinn seit 1974 verzeichnen konnten. Im heutigen vorbörslichen Handel testen die Futures des ...

