Der Autofinanzierer mit Sitz in Riga hat heute Morgen seine jüngsten Geschäftszahlen publiziert. Von der Covid-19-Pandemie bleibt Mogo auch in Lettland nicht unbeeinträchtigt. So stiegen die Zinseinnahmen im ersten Quartal 2020 stark um fast 30% auf 22,2 Mio. EUR. Das EBITDA legte sogar um knapp 40% zu, jeweils im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Nettoergebnis indes blieb bei 1,2 Mio. eUR praktisch ...

