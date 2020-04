DAX- Shutdown im DAX! Der Handel im deutschen Leitindex wurde heute Morgen ausgesetzt nach dem es an der Xetra zu "Problemen" gekommen ist. Auch die Webseite der deutschen Börse ist nicht erreichbar. Die ersten Stimmen werden laut, dass der Index von einem Virus angegriffen wird. Es sind nun auch weitere Börsen betroffen. Ausgesetzt wurde der Handel an der Eurex, Wien, Budapest, Prag, Zagreb und an Sloweniens Ljubljana SE. Wie lange der Handel ausgesetzt wird, steht noch nicht fest.Wann der Handel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...