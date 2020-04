Das Fussball-Fachmagazin "Kicker" geht davon aus, dass der börsennotierte Fussball-Bundesligist Borussia Dortmund (BVB) für das laufende Geschäftsjahr 2019/2020 keine Dividende an seine Aktionäre ausschütten wird. Denn angesichts der drohenden Geisterspiele vor leerem Publikum dürften dem BVB alleine aus Ticketverkäufen für seine Heimspiele in der laufenden Saison mehr als 15 Mio. Euro in der Kasse fehlen. Sollten die Geisterspiele über die Saison hinaus andauern, könnte der Fehlbetrag..

Den vollständigen Artikel lesen ...