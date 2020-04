Dow Jones - Bärenmarktrally geht (noch) weiter

Henry Philippson,

Beflügelt von zusätzlichen 2,3 Billionen USD der US-Notenbank verabschiedete sich der Dow Jones Industrial Average mit weiteren Kursgewinnen in das Osterwochenende. Am gestrigen Ostermontag wurde dann in Übersee dennoch gehandelt - der Index konnte sich nach anfänglichen Kursverlusten in der zweiten Handelshälfte wieder berappeln und schloss in der Nähe des Tageshochs.



Die vorbörslichen Indikationen aus dem Future-Handel lassen auf eine positive Eröffnung gut 400 Punkte nördlich des Schlusskursniveaus von gestern schließen. Die vorbörslich veröffentlichten Quartalszahlen von JP Morgan waren erwartet schlecht. Die Aktie liegt vorbörslich dennoch mehr als 1 % im Plus.

Nach der euphorischen Rallybewegung an der Wall Street in den vergangenen beiden Wochen ist hier in den kommenden Handelstagen wieder mit dem Beginn eines größeren Rücksetzers zu rechnen. Die sich abzeichnende Rezession mit Gewinneinbrüchen allerorten ist einfach kein Umfeld für eine nachhaltige Börsenrally. Wann und wo der Rücksetzer starten wird ist aktuell unklar, eventuell haben die Bullen kurzfristig noch ein wenig Luft auf der Oberseite.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Stundenchart; 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 27.03.2020 - 14.04.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2015 - 14.04.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

