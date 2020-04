Der Auftragseingang im Q1 lag mit rund 1.393 Mio. Euro (Q1 2019: 648 Mio. Euro) währungsbereinigt rund 117 % (währungsbereinigt) über dem Vorjahresquartal. Eine besonders hohe Nachfrage verzeichnet der Konzern in der Medizintechnik: Hier lag der Auftragseingang mit rund 1.043 Mio. Euro (Q1 2019 376 Mio. Euro) circa 179 % über dem Vorjahreszeitraum. In der Sicherheitstechnik lag der Auftragseingang mit rund 349 Mio. Euro (Q1 2019 271 Mio. Euro) circa 31% höher. Der hohe Auftragseingang hat sich nur zu einem geringen Umfang bereits in höhere Umsätze ausgewirkt: Der Umsatz lag mit rund 640 Mio. Euro (Q1 2019 602 Mio. ...

