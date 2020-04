Tagesausblick für 15.4.: DAX steigt weiter. Biotech, Gold und Wasserstoff gefragt!

Richard Pfadenhauer,

Die Aktienmärkte starteten freundlich in die verkürzte Woche. Unterstützung bekamen sie unter anderem aus China. Dort fielen die Exportdaten besser aus als von vielen Experten erwartet. Zudem flachten die Ansteckungszahlen in einigen europäischen Ländern etwas ab. Weitere Unterstützung bekamen die hiesigen Aktienbarometer am Nachmittag von einer starken Eröffnung der US-Börsen. So stieg der DAX bereits kurz nach Handelsbeginn über die Marke von 10.700 Punkten und zog im weiteren Verlauf zeitweise über 10.800 Punkte nach oben.

Am Anleihemarkt blieb es hingegen ruhig. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen stagnierte im Bereich von minus 0,38 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere liegt aktuell bei 0,74 Prozent. Bei Edelmetallen waren Gold, Platin und Silber besonders gefragt. Der Goldpreis stieg auf rund 1.730 US-Dollar pro Feinunze. Die erweiterte OPEC, die OPEC+, einigte sich auf eine Kürzung der Ölförderung. Dem Ölpreis half die Entscheidung jedoch heute nicht auf die Sprünge. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil gab auf 31 US-Dollar nach.

Unternehmen im Fokus

Hoch im Kurs standen heute unter anderem Technologiewerte. Infineon und SAP wurden dabei von positiven Analystenkommentaren zusätzlich beflügelt. Bei Wirecard rückt die Veröffentlichung der übrigen Ergebnisse der Sonderprüfung sowie der Jahresbilanz immer näher. Die Deutsche Post meldete, dass derzeit eine Paketflut wie zur Vorweihnachtszeit herrsche und über Zustellungen am Sonntag nachgedacht wird. Im Autosektor wird aktuell über eine erneute Abwrackprämie spekuliert. Der Bereich zählt zu den Schlüsselindustrien in Deutschland und könnte Unterstützung gebrauchen. BMW und Co. legten seit dem jüngsten Tief zwar jeweils über ein Drittel zu. Dennoch notieren sie noch im Bereich mehrjähriger Tiefs. In der zweiten Reihe fielen Biotechnologiewerte wie Evotec und Morphosys mit deutlichen Zugewinnen auf. Die beiden Titel sind auch im European Biotech Index enthalten. Nischenwerte sind derzeit ohnehin gefragt. Dies ist auch am Global Hydrogen Index abzulesen. Der Index enthält aktuell 17 Titel aus dem Wasserstoffsektor. Seit dem Tief Mitte März rund ein Drittel zulegte. Wasserstoff-Aktien wie Nel verbesserten sich heute zweistellig. Die Goldpreisrally sorgte heute dafür, dass der BANG-Index mit vier der weltweit größten Goldminenkonzernen überdurchschnittlich stark zulegte.

Morgen melden unter anderem ASML, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs und TomTom Geschäftszahlen. Fraport veröffentlicht Verkehrszahlen für März.

Wichtige Termine

USA - Empire State Index, April

USA - Einzelhandelsumsatz, März

USA - Industrieproduktion

USA - Fed veröffentlicht Beige Book

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.000/ Punkte

Unterstützungsmarken: 10.500/10.680 Punkte

Der DAX schob sich über die Widerstandsmarke von 10.680 Punkten. Die nächste Hürde liegt bei rund 11.000 Punkten. Zwischen 10.500 und 10.680 Punkten findet der Index eine breite Unterstützung. Unterhalb dieser Zone sollten Rücksetzer bis 10.000/10.200 Punkte einkalkuliert werden. Die Bärenmarktrally trieb den DAX nun schon über 2.000 Punkte nach oben. Eine Konsolidierung wäre also längst überfällig.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunde)



Betrachtungszeitraum: 2.03.2020 - 14.04.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 15.04.2013 - 14.04.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

