In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 14.04. 16:29: Erlöse brechen massiv ein: Ohne staatliche Hilfe überleben viele Airlines nicht, warnt der WeltluftfahrtverbandDie Luftfahrtbranche leidet massiv unter den Auswirkungen der Corona-Krise. Der Weltluftfahrtverband geht daher nun von Einbrüchen über 50 Prozent aus.>> Artikel lesen 14.04. 15:44: Microsoft-Mitarbeiter in den USA bekommen 12 Wochen bezahlten Urlaub, um ihre Kinder in der Corona-Krise zu betreuenUm seine Mitarbeiter zu unterstützen, hat Microsoft in den USA angekündigt, seinen Mitarbeiter bei der Betreuung der Kindern zu helfen - mit 12 Wochen Sonderurlaub.>> Artikel lesen 14.04. 13:20: Streaming ...

Den vollständigen Artikel lesen ...