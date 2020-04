Wie zahlreiche Unternehmen in den letzten Tagen, so kündigt heute auch der Maschinen- und Anlagenbauer Singulus an, dass die ordentliche Hauptversammlung am 20. Mai 2020 virtuell, also ohne physische Anwesenheit der Aktionäre, stattfinden wird. Basis dafür ist Artikel 2 § 1 Absatz 2 des CoronaMaßnahmenGesetzes und dient dem Schutz der Sicherheit und Gesundheit der Aktionäre und Mitarbeiter. Wer als Anteilseigner an der Hauptversammlung teilnehmen möchte, kann sich unter folgendem Link...

