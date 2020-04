Bereits am 12. April 2020 ist Memjet-CEO Len Lauer unerwartet in seinem Haus in La Jolla, Kalifornien im Alter von 62 Jahren verstorben. Lauer wurde 2010 zum Geschäftsführer von Memjet ernannt, im Jahr 2012 übernahm er die Rolle des Vorstandsvorsitzenden. "Im Namen unseres Vorstands und unserer Mitarbeiter weltweit gilt unser tiefes Mitgefühl Len Lauers Familie während dieser schwierigen Zeit," erklärt Tony Duddy, Group President, R&D, Operations und Vorstandsmitglied von Memjet. "Als überragende Führungskraft, Visionär und Vorkämpfer für hochwertige, innovative Digitaldrucktechnologien in allen ...

