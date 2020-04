Der irische Verpackungshersteller Smurfit Kappa Group PLC (ISIN: IE00B1RR8406) will keine Schlussdividende an seine Aktionäre ausschütten. Der Vorschlag zur Auszahlung einer Schlussdividende für die Hauptversammlung, die am 30. April 2020 geplant ist, soll zurückgezogen werden. Ursprünglich sollten 80,90 Eurocent ausbezahlt werden. Smurfit Kappa zahlt seine Dividende in Form einer Zwischen- und einer Schlussdividende aus. Eine Zwischendividende in Höhe von 27,9 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...