Nicht wenige Branchen sehen sich aufgrund der Corona Krise in einer existenzbedrohenden Situation. Nicht so das größte Online-Kaufhaus der Welt: Amazon! Der Warenversender rutschte ganz zu Beginn der Krise auch erstmal nach unten bis auf 1626 US Dollar ab, kann diesen Einbruch jedoch schnell wieder wett machen und klettert dabei sogar in den letzten beiden Handelstagen mit zwei weissen langen Kerzen (siehe Chart unten) auf ein neues Allzeithoch bei 2292 USD. Wir sehen hier noch lange nicht das Ende ...

